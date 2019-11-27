民眾黨不分區立委參選人蔡壁如、孫智麗、李家齊與苗栗立委參選人朱哲成27日在黨部舉行記者會，直指民進黨選舉到了就罹患「選舉撒幣急重症」，蔡壁如更痛批，民進黨近期撒了950億元來政策買票、綁樁，卻沒有提出具體彌補財損的來源，缺乏財政紀律，「一直把孫子、曾孫的錢拿來用，非常不應該！」

蔡壁如表示，民進黨亂開支票，為了選舉的勝利，一直把孫子、曾孫的錢拿來用，這對成熟的執政黨來說很不應該，民進黨推出各項灑幣，多半為了選舉，白話文就是「買票」，近期有950億的政策買票，立院最後會期雖有幾個委員在監督，但區域立委都回選區顧選情，不分區立委為貫徹中央黨意，一直開綠燈，兩大黨都是政黨利益大於國家利益。

蔡壁如舉例，印花稅導致120億元財損，行政院說中央會負擔，但卻沒具體指出財損的來源，且民進黨上半年才修過的《財政紀律法》第5條就說，中央各級機關大幅增加預算，應具體指出彌補資金的來源，現在卻浮濫編預算，下半年打臉自己訂的法條。

蔡壁如還說，台北的經驗就是公開透明，審預算要適時跟老百姓溝通，編出來說明合不合理，例如高鐵延伸到屏東，屏東鄉親當然拍手，但到底要的是產業還高鐵？不是一條路開過去，產業沒帶到，也不要等到最後才潑水打架占主席台；如宜蘭雪隧本來是要給方便回家的路，結果開通後，旅客從3天2夜慢活變成一天來只帶去垃圾，政府卻沒告訴優劣與必要性，所以溝通和資訊公開很重要，不債留子孫。

孫智麗指出，不知道政府的前瞻基礎建設，以軌道工程做為國內基建的主要理由為何？企業部門最憂心台灣「缺水、缺電、缺土地、缺工和缺技術」的問題，政府應大力改善投資環境的基建，才是真正拚經濟。

孫智麗強調，依照財政紀律法，所有重大建設都應做效益評估，經濟面，要評估未來是否帶動產業發展？社會面評估是否提升生活品質、創造就業？環境面評估對環境空汙、生物多方性的影響是否有改善？，設完後的維護、營運、安全性，經費哪來？不要推動時才在想財源哪裡來，這都需要透過效益評估來報告。

李家齊說，行政院6月通過「投資台灣三大方案」，又加碼了「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，這讓補貼的範圍從台商擴大到「人人有獎」方案，原本是要鼓勵受中美貿易戰影響的台商回台，卻變成了圖利財團的工具；其中「台商回台投資2.0」方案加上第一版的補貼金額，兩者相加已超過100億，有必要嗎？

朱哲成則說，苗栗縣政府最高峰曾負債648億元，縣內更充斥如客家圓樓、閩南書院等大撒幣建設，縣內各公家建築更是一棟比一棟雄偉，在在都是縣民的負擔，不免令人質疑有浮編預算的問題，苗栗縣議會還創下一個紀錄，長達25年對於縣府編列預算分文未刪，這是國民黨讓黨意凌駕專業的結果。

(中時 )