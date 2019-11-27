35歲男星高以翔，英年早逝，今(27日)凌晨因錄製大陸綜藝節目《追我吧》驟逝，令親友悲痛到難以置信，曾與他合作電影《101次求婚》的林志玲稍早也在微博心碎寫下57字，盼高以翔一路好走。

而男主角黃渤也PO文直言不敢相信，「那麼好的一個人…大家真的要好好注意自己的身體……謝謝曾經給我們帶來的美好！天堂去了一個又高又帥又暖的好人… 」

高以翔2003年在《101次求婚》飾演志玲姐姐的高富帥男友，兩人甚至在片中有親密床戲，可惜最終全部被剪光，不過高以翔也因為此片在大陸闖出名號。當時陳正道也透露大刀開剪床戲的原因，是為劇情順暢度不得已才做的刪修，兩人性感床上交纏的畫面僅能靠當初拍攝時拍的劇照來想像了。

林志玲全文：

太難過了...

你的真誠

你的努力

你的謙虛

你的與世無爭

你的好

你不知道自己的好

不相信這是真的

但你還是飛翔了

親愛的以翔

一路好走

「時尚F4」高以翔苦熬4年當男一！錄影中卻突逝世

(中時電子報)