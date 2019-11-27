大陸全國攜號轉網用戶已逾320萬 17:352019/11/27 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸全國「攜號轉網」正式提供服務啟動儀式27日舉行。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸全國「攜號轉網」正式提供服務啟動儀式27日舉行，天津、海南、江西、湖北、雲南前期試驗五省（市）已於9月19日正式提供服務。截至11月26日為止，完成「攜號轉網」用戶316萬，占五省（市）用戶總量的1.8％。 大陸其餘省級系統也已於11月10日起上線試運行，截至11月26日為止，共計發放攜出授權碼11.2萬人次，並協助7.2萬個用戶完成「攜號轉網」。 (旺報 ) #用戶 #手機 #大陸 #全國 #服務 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸手機市場冷颼颼 10月出貨量年減6.7％ 04:092019/11/23 全球財經 全國語文競賽 新北狂拿81特優冠全國 14:052019/11/24 生活 大陸雲服務專業市場 IDC：上半年規模逾55億元 04:102019/11/26 全球財經 愛立信估6年內全球65％人口在5G覆蓋範圍內 08:552019/11/26 財經 台南1999服務升級 黃偉哲：提供市民全方位貼心服務 16:322019/11/26 生活 奉獻生命投入社會服務 資深服務員獲志工最高榮譽肯定 18:172019/11/26 生活 AI大平台成立 協助服務業業者活絡AI應用進軍國際 19:422019/11/26 財經 台新銀唯一金融業連二年摘Gartner亞太區創新獎 19:582019/11/26 財經 服務業導入AI 商總搭建平台 04:092019/11/27 焦點新聞 側重製造業 台服務業AI化進程慢 04:092019/11/27 焦點新聞 兩岸熱門新聞 港理大圍城落幕 校方搜索無所獲 警方今可望解封 - 兩岸 議論港選舉微信被刪 美媒抱怨陸言論審查撈過界 - 時政 台商回流7000億？陸國台辦打臉 - 兩岸 港理大派員進校找尋留守者 發現大量危險物品 - 兩岸 批綠操作王立強案 陸國台辦說重話 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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