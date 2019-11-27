大陸全國「攜號轉網」正式提供服務啟動儀式27日舉行，天津、海南、江西、湖北、雲南前期試驗五省（市）已於9月19日正式提供服務。截至11月26日為止，完成「攜號轉網」用戶316萬，占五省（市）用戶總量的1.8％。

大陸其餘省級系統也已於11月10日起上線試運行，截至11月26日為止，共計發放攜出授權碼11.2萬人次，並協助7.2萬個用戶完成「攜號轉網」。

(旺報 )