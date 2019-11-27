炎亞綸認為別事後諸葛。（圖／翻攝自炎亞綸Aaron Yan臉書）

男星高以翔今(27日)凌晨在大陸參加節目《追我吧》錄影時因心源性猝死驟逝，享年35歲，不少人因此檢討起節目地獄般的錄影行程和過勞的演藝生態。對此，炎亞綸稍早在臉書寫下：「現正熱映『馬後炮型虛偽社會』」，並轉發自己兩年前就曾寫過檢討這類事件的想法與建議，說：「有種一點就在該發聲時發聲，別一堆事後諸葛」。

炎亞綸2017年曾發布長文透露自己所看到的拍戲過勞現況，表示在台灣加入劇組的門檻不高，因此許多人為了經濟壓力甘願被操，既使遇到不合理的壓榨很少開口，只能在「靠北影視」抒發情緒。然很多事是只要每個工作人員更用心對待自己的工作就能避免，不要認為自己只是小齒輪，「誠如我先前耳提面命，能否先有完善的劇本，讓大家更有時間做完善的準備（找場地、規劃拍攝日程、美術道具更精緻完美）」。

炎亞綸說，有些人不明白基本人權要靠自己爭取，但在多數人選擇沉默之下，數十載過去，環境每況愈下，每個人不應該覺得自己不重要，「這些人這些事不只是乘載你我以及社會的夢想，更是實實在在乘載許多家庭的生計以及台灣影視文化的基礎」，也強調：「面對自己的不足才能有機會重生，誠實的看到短處方能一展長處」。

有網友說：「如果在出事之前說這些事情，有些網民就會說『耍大牌、吃不得苦、賺那麼多錢還那麼嬌氣』，現在出事了才開始意識到問題，藝人也不過是肉體凡胎，也需要合理的工作環境」，炎亞綸回應：「況且17小時真的算是很少了，更多的人在藝人休息之後不能休息的」，另有人說：「藝人真的很辛苦，加油」，炎亞綸表示：「各行業都辛苦，我的重點在不要沈默」。

炎亞綸過去發長文批評過勞演藝生態。（圖／翻攝自炎亞綸Aaron Yan臉書）

(中時電子報)