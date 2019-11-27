永隆大廈屋齡老舊，加上多雨天氣，出現髒汙及磁磚剝落狀況。（許家寧攝）

永隆大廈獲補助與自籌共1393萬，將進行外觀拉皮改善工程。（許家寧攝）

基隆港東岸碼頭，市府計畫打造成為郵輪轉運中心，位於臨港第一排的永隆大廈因屋齡老舊，斑駁外牆經常發生剝落意外，經9年爭取，獲中央補助、住戶自籌款共近1400萬元拉皮整修，成為基隆首件老舊大樓都更，預計29日開工，明年6月完工。

永隆大廈落成迄今已43年，共有73戶住戶，外牆原為白色馬賽克磁磚，因時間久遠出現髒汙及剝落狀況，加上管線凌亂老舊，入口也缺乏無障礙設施，大樓管委會在2010年就向中央申請外觀拉皮整修補助，但溝通住戶意見、行政流程就走了9年。

基隆市府打造東岸為郵輪轉運中心，成為台灣國門，不過周邊建築物十分老舊，市府鼓勵民間推動老舊建物整建維護，期間大樓獲補助規劃設計費68萬元，由於推動都更常因住戶多，無法凝聚共識，造成老舊大樓都更延宕。

因住戶與原委託建築師意見不一，管委會最後更換建築師，2015年改由恩果建築師事務所接手後，再向市府提報都市更新計畫，去年獲內政部營建署補助651萬元，住戶管委會自籌741萬元，順利在10月底完成發包，將在29日進行開工典禮。

市府表示，永隆大廈成為基隆第一個獲中央補助，將成為後續推動老舊大樓都更範例，工程預計可明年6月前完工，市府也持續精進環港周邊景觀，目前正送議會審查的「基隆市景觀自治條例」，有相關補助與輔導機制，有助於加速推動基隆市環境美化。

(中時 )