藝人高以翔27日淩晨在錄製大陸浙江衛視節目《追我吧》奔跑時心律不整突然倒地，送醫不治，35歲就撒手人寰，令人不勝唏噓。有網友發現，高以翔曾在他演的《遇見王瀝川》劇中台詞說過：「會死在中國」，如今竟真的一語成讖，在大陸猝死，讓網友直呼恐怖巧合。
有網友挖出《遇見王瀝川》的台詞指出，高以翔飾演的王瀝川，在劇中不但為自己買好墓地，並寫上墓詞「這裡睡著王瀝川，生在瑞士、學在美國，愛上了一位中國姑娘，所以，死在中國。」沒想到竟一語成讖，與高以翔的死訊形成恐怖巧合。網友不禁感嘆：「這句台詞，現在讀出來簡直讓人淚崩」、「再也沒有王瀝川了」。
高以翔今猝死消息傳出後，《遇見王瀝川》官方微博已發聲明哀悼「感謝你，讓我們遇到最好的瀝川，一路走好。」據了解，高以翔近年來將演藝重心放在大陸，2016年拍攝《遇見王瀝川》，劇中飾演愛上女大生的殘疾建築師「王瀝川」，演技深情感人，不但在大陸知名度大開，更將他的演藝事業推上高峰。
(中時電子報)
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