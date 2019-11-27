◎殺紅眼！ 傳吳敦義對徐榛蔚下追殺令

前花蓮縣長傅崐萁以無黨籍投入花蓮縣立委選舉，與競選連任的民進黨立委蕭美琴、國民黨提名的立委參選人黃啟嘉形成「三腳督」。傅妻花蓮縣長徐榛蔚報請黨中央同意他為丈夫輔選，但遭國民黨中央反對。網路瘋傳「國民黨主席吳敦義對徐榛蔚下達緊急追殺令？立院龍頭之爭白熱化？」一文，讓2020立院龍頭煙硝味密布。

◎韓辦批政策抄襲 陳吉仲回應了

我國駐美代表處將於明年1月增設農業組，遭韓國瑜競選辦公室批評抄襲讓大使館賣水果的政見，對此農委會主委陳吉仲今天回應，韓國瑜應更了解外交經貿事務的運作，再來評論這件事。

◎高以翔驟逝！醫曝猝死前9警訊

藝人高以翔驚傳心律不整猝死，享年才35歲，消息來得突然，震驚各界，醫師表示，其實有些猝死患者，事發前身體會發出預警，只是很多人都略了這些重要信號。

◎青少年最想帶外國人 去這3地方

外國人到台灣，國內青少年最想帶他們去哪裡？金車文教基金會今天公布調查指出，67.5％青少年最想帶外國人去逛夜市，其次是35.8％要帶他們去參觀古蹟、33.8％要帶他們喝手搖飲。

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