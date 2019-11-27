南韓統計廳今天表示，南韓今年7月至9月間的第3季生育率降至0.88，再度刷新南韓本身創下的全球最低紀錄。南韓政府試圖扭轉生育率下滑趨勢的政策，迄今成效不彰，調查報告將矛頭指向房價上漲和就業穩定漸減等因素。

根據媒體報導，這個數字不但改寫南韓本身的最低季度數據，也創下2018年南韓總和生育率0.98以來的最低紀錄。

在經濟合作暨發展組織（OECD）成員國中，南韓2017年生育率1.05墊底，遠低於同期日本的1.43、法國的1.86和以色列的3.11。

南韓今年截至9月為止，新生兒數量比去年同期減少7.9%，延續前兩年新生兒數量減少的趨勢。南韓2018年和2017年新生兒數量年度減幅分別為8.7%和11.9%。

南韓今年第3季首都首爾的生育率0.69，創全國最低。而許多政府部門所在的世宗市生育率1.34，則是全國最高。

南韓是全球發展最快速的國家之一，每年在鼓勵生育措施上花費數十億美元，例如育嬰假補貼、免費托兒所、以及提供受過政府訓練的褓姆和現金津貼。

(中時 )