雲林縣長張麗善（右二）與立委蘇治芬（左二），共同參加「北港溪魅力河段環境營造」啟用典禮。（張朝欣攝）

已數十年未經整頓的北港溪北港鎮段，去年由水利署展開「北港溪魅力河段環境營造」工程，總經費約1億2000餘萬元，27日水利署舉辦完工啟用典禮，原本雜草叢生的高灘地變成北港鎮後花園，並提供河段內的北港牛墟更完善的周邊環境設施。

「北港溪魅力河段環境營造工程」27日舉行完工典禮，由雲林縣長張麗善、經濟部水利署副署長鍾朝恭、立法委員蘇治芬、雲林縣議員蔡岳儒、北港鎮長蕭永義等人共同剪綵啟用，地方鄉親數百人觀禮見證。

張麗善表示，位於北港溪畔的北港牛墟，之前因「北港溪魅力河段環境營造工程」而遷移他處，攤商生意大受影響，縣府顧及上百攤商的家庭生計，出面向第5河川局承租土地，並在本月9日邀集攤商重回北港牛墟，促成牛墟市集再度繁榮。

蘇治芬指出，魅力河段營造工程整合堤防腹地及高灘地進行整體設計，結合起終點的景觀橋、歷史建築，形成完整水岸遊憩綠帶，未來將進一步爭取文化部預算，在水岸環境旁的大草原陳列裝置藝術，結合生態做低密度開發，豐富北港水岸環境生活。

水利署指出，5河局歷經2年溝通整合、1年施工，打造北港河堤人氣工程，此工程除考量北港牛墟市集永續經營，以及北港朝天宮媽祖廟長期以來停車位不足等問題，更思考如何在河防安全無虞下，融入在地風俗民情，建立生態友善的水環境。

(中時 )