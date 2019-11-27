193公分的男星高以翔今（27）日驚傳在上大陸節目時，心肌梗塞過世，享年35歲。過去他以模特兒、演員出道，更和丁春誠、陳紹誠、藍鈞天四人被封為真人版的F4一同出書，國小就到加拿大讀書的他，洋派氣息也受到不少演藝圈好友歡迎。

高以翔的學生畢業照與小時候家庭照。（圖／翻攝自微博）

高以翔和藝人哥哥高宇橋國小就到加拿大讀書，兄弟倆在當地學習武術與跆拳道，也讓兩人從小養成運動的習慣，身材比例高挑，高宇橋也曾在接受《中時電子報》專訪時表示，希望未來可以將自己跆拳道的武術底子用在戲劇中，未來能成為一個功夫演員，希望不要只定型他是個高富帥或是看到臉蛋，也希望大家看到他的演技與才藝。

37歲的高宇橋是高以翔的哥哥，在台灣和高以翔同住，兩人兄弟情深。（圖／左圖記者李家穎攝、右圖翻攝自高宇橋臉書）

兩人的爸爸是臺灣富商、母親曾獲馬來西亞小姐（檳城），兄弟倆感情相當要好，在台灣也是住一起，過去的照片也隨著高以翔過世被一一翻出，現在網友也紛紛湧入高宇橋的社群網站，留言為他加油，並哀悼高以翔的離世。

哥哥高宇橋（左）和弟弟高以翔（右），兩人長相相似都相當帥氣。（圖／翻攝自微博）

(中時電子報)