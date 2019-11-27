雲林縣古坑劍湖山渡假大飯店總經理王俊典為小小房務員掛上名牌。（劍湖山渡假大飯店提供／許素惠雲林傳真）

雲林縣古坑劍湖山渡假大飯店響應台灣世界展望會國內助學活動，舉辦《你住房，我捐款》公益助學，世展會受扶小朋友並體驗當一日小小房務員舖床。（劍湖山渡假大飯店提供／許素惠雲林傳真）

雲林縣古坑劍湖山渡假大飯店響應台灣世界展望會國內助學活動，27日舉辦《你住房，我捐款---公益住房案開跑暨小小房務職人體驗活動》，世展會受扶小朋友體驗一日房務員，在飯店人員引導下學習如何舖床、清潔客房，大家都是初體驗，覺得很新鮮，

即日起至12月31日，只要以《享樂專案》入住，該飯店就會提撥每房的尾數199元支持台灣世界展望會，資助雲嘉地區弱勢學子求學。

劍湖山渡假大飯店的《享樂專案》有一泊一食3899元、一泊二食4899元、一泊二食加主題樂園門票5799元，都入住高級客房。

該飯店總經理王俊典表示，即日起只要以《享樂專案》入住，該飯店就會從每個房間提撥199元，來幫助台灣世界展會，資助學童，該飯店盡一點棉薄之力，幫助有需要的小朋友繼續上學，追尋自己的理想，也希望社會各界一起來響應，幫助更多學童安心上學。

「小小房務員的體驗」，由飯店的房務員帶領小朋友到客房實際操作、觀摩、體驗後，王俊典期勉小朋友學到飯店房務的經驗，回家幫助家務、整理房間，促進家庭的和睦。

就讀國小六年級的阿睿與祖母、父親、弟弟同住，父親因工作時腳部受傷及開刀須定期回診且無法彎腰，僅能從事零工；祖母年邁、不識字，專職照顧阿睿和弟弟的生活起居，但無法協助指導功課。阿睿以前曾因功課未完成而被導師提醒，但在參與台灣世界展望會的課後照顧班後，開始能自動自發完成功課，學業成績也進步，時常擔任課照班老師的小幫手，協助其他小朋友完成學習進度。老師說，阿睿是一個願意自我挑戰，也很努力學習的孩子。

(中時 )