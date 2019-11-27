透過農民職災保險，提供農民完整的社會保險保障。（張毓翎攝）

為保障農民職業安全，提供經濟補償，政府自去年11月開辦農民職業災害保險（農職保），截至26日嘉縣投保率為25％，穩高於全台平均比例；但雲林縣有全額補助農職保，桃園、台中2縣市也幫農民負擔一半，因此，近日有農民建議每月15元保費是否能由嘉縣府吸收；縣府回應，基於「使用者付費」原則，目前沒有計畫補貼。

由於農民健康保險（農保）僅生育給付、身心障礙給付及喪葬津貼3項保障，對職業災害保險沒有特別給付；中央去年試辦農職保，農民每月只要繳交15元保費，可享傷害給付、就醫津貼、身心障礙給付、喪葬津貼4項保障，嘉縣農保被保險人有9萬7000多人，投保農職保占農保的比例為25％。

今年布袋鎮有位農民在收成辣椒時，被鐵架弄傷腳踝，需住院幾天才繼續回田間工作，他因有投農職保，故可領住院每日900元、門診每日50元的就醫津貼，在住院期間，每月還能領7000多元的傷害給付；另外農職保喪葬津貼的給付額度，是農保的2倍，達30萬6000元。

有農民提議，由於農職保屬自願加保，依自身需求選擇參加，因此，不少老農會覺得申請麻煩而不願投保，若政府能強制農民加保，或補貼保費，可能更會提高農民投保的意願。

縣府農業處則表示，農職保的保費負擔比率，被保險人為60％、其餘40％已由中央及地方政府補助，再者今年8月開始中央也擴大納保對象，只要實際從事農業者均可加入，因此，考量縣府財務狀況及公平合理原則，沒有計畫給予補助。

(中時 )