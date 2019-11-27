鑑於台灣已正式進入高齡化社會，為擴大搶攻樂齡旅遊商機，雄獅集團寶獅旅行社總經理黃信川今（27)日宣布，雄獅去年為55歲以上樂齡族而設的「大人囝仔聚樂部」將全力擴大人會員基礎，目標在五年內要招募20萬名會員，每人每年至少出門玩5趟，累積百萬樂齡旅遊人次，每年帶動40%的業績成長。

為達上述目標，黃信川表示，寶獅旅行社將針對樂齡族開發設計更多樣的國旅遊程，並以「多元五星飯店體驗」、「本島離島玩透透」、「全台皆有出發地」，以及「尋找樂齡旅遊生活家」4大主軸為努力方向。持續結盟五星飯店、與航空公合作將遊程從本屆拓展至離島，並讓每個城市都是旅程的起點。

黃信川說，寶獅也將從參團者找出有特殊專長或意見領袖，成為下一趟旅途的生活旅遊分享家，讓《大人囝仔聚樂部》能夠凝聚更多社群，也讓旅客在旅途中重新找到自我的價值。

雄獅旅遊是第一個針對樂齡族設計「大人囝仔聚樂部」專屬社群平台，並推出長輩專屬的[email protected]群組的旅遊集團。2018年上線至今已招募超過2萬會員，每一位加入會員的長輩們均能享有旅遊專員一對一的即時線上諮詢，貼心為長輩們解說想了解的細節，除此之外系統會彙整每周最新的優惠行程及熱門資訊，一周兩次即時發布，讓加入的會員們隨時掌握最新優惠訊息。

針對「大人囝仔聚樂部」的會員，寶獅旅行社並設計推出適宜長輩的平日旅遊行程，並邀請上下游觀光供應鏈業者合作。黃信川表示，樂齡旅遊行程是根據樂齡族「好學習」、「愛分享」與「怕孤單」等3大特質設計，以平日出發、五星住宿、學習分享、貼心服務等4大主軸規畫，並與觀光工廠、生態農場、文化教室等單位合作，加入手作、學習、文化體驗等互動，希望藉此協助樂齡族群拓展生活圈，享受精彩人生。

黃信川表示，「大人囝仔聚樂部」系列遊程推動1年來，已吸引近6萬樂齡群參加，年增近3.9倍，並成功改變樂齡族群遊程多為1日遊習慣，增加20倍的2日遊人次，使1日遊及2日遊比重自9比1轉換為4比6，成功翻轉國內平日旅遊型態，帶來12倍的經濟效益成長。

根據國發會人口統計報告顯示，台灣自2018年起正式進入「高齡社會」，估計將於2025年達「超高齡社會」的標準。而工研院IEK產業情報網則估計，隨著高齡化社會趨勢來臨將衍生相關商機3.6兆元。

為迎合趨勢，雄獅旅遊於2018年正式推出「大人囝仔聚樂部」，打造適宜長輩的平日旅遊行程，希望樂齡族群多多走出家門，認識新朋友拓展生活圈，並整合上下游供應鏈，邀請許多同樣關懷樂齡族群的觀光業者投入合作。自2018年以來相關遊程共吸引近6萬旅客參加，縮短了國內旅遊平假日住房率的差距，也翻轉了過往樂齡族群旅遊天數的習慣，增加20倍二日遊的人次。帶著大人囝仔到台灣各地體驗生活，讓生活不再只有家裡、市場、公園，還有更多有趣的人事物可以好好享受人生精彩時光。

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