食藥署今（27）日表示，將從明（28）日至12月27日(出口日)，針對美國輸入之「蘿蔓生菜」，實施加強輸入管控措施，輸入時，須檢附美國食品安全主管機關證明文件，未檢附則暫停輸入查驗申請。

食藥署進一步說明，所謂的蘿蔓生菜，是指貨品輸入號列「0705.11.00.00-5, 結球萵苣，生鮮或冷藏」、「0705.19.00.00-7, 其他萵苣，生鮮或冷藏」、「0709.99.90.90-8, 其他蔬菜，生鮮或冷藏」且品名含有「romaine」或等同字義之產品。

食藥署表示，美國食品藥物管理署(FDA)及疾病管制署(CDC)、加拿大食品檢查檢查局(CFIA)發布警告指出，提醒消費者避免食用受O157:H7型大腸桿菌污染之加州薩利納斯(Salinas)種植的蘿蔓生菜(romaine lettuce)。

食藥署說，已通知國內輸入業者，應落實自主管理，確認輸入、販售、供應之產品符合食品安全衛生條件，如發現有危害食品安全衛生之虞時，應依食品安全衛生管理法第7條第5項規定，主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。

食藥署也呼籲，消費者家中如有已購買且尚未食用之美國蘿蔓生菜，建議不要食用，或煮熟再食用，若有身體不適情形，應儘速就醫。食藥署將持續觀察本事件美國主管機關之調查情形，並請美方儘速提供相關資訊且要求美方應落實輸台食品源頭管理，確保產品衛生安全。

(工商 )