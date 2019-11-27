香港保安局：逾5800人涉威脅公共安全遭拘捕 19:462019/11/27 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 6月初至今，香港發生超過900場示威、遊行及公眾集會。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港保安局局長李家超27日表示，自今年6月9日至11月21日，香港警方在大型公眾活動中，一共拘捕超過5800人，其中923人已被立案控告。 李家超27日回答香港特區立法會議員提問時指出，自今年6月初至今，香港發生超過900場示威、遊行及公眾集會。自今年6月9日至11月26日，在大型公眾活動中，共計2600餘人受傷至公立醫院求診，當中逾470人為警務人員。 (旺報 ) #香港 #今年 #活動 #拘捕 #香港保安局 #局長 #李家超 也許您會感興趣 推薦閱讀 打香港牌無益中美競爭共存 04:092019/11/23 論壇廣場 陸媒：任何干預香港事務的企圖註定失敗 09:052019/11/23 兩岸 港保安局長強調止暴制亂 盼法院有指導性判決 18:522019/11/23 兩岸 港保安局：止暴制亂 法院要權威判決 04:092019/11/24 話題觀察 香港區選舉泛民派大勝 料在17區區議會掌握正副主席 11:282019/11/25 兩岸 金門消防局有獎徵答 氣炸鍋等獎品等你來拿 13:162019/11/25 生活 香港民主派勝選 總統府：呼籲北京接受民意 15:392019/11/25 政治 香港有過去，也有未來 04:102019/11/26 時論廣場 路透：陸深圳設香港危機中心 擬換中聯辦主任 08:342019/11/26 國際 新華時評：香港需要穿雲破霧再出發 09:212019/11/26 兩岸 兩岸熱門新聞 港理大圍城落幕 校方搜索無所獲 警方今可望解封 - 兩岸 議論港選舉微信被刪 美媒抱怨陸言論審查撈過界 - 兩岸 批綠操作王立強案 陸國台辦說重話 - 兩岸 台商回流7000億？陸國台辦打臉 - 兩岸 香港保安局：逾5800人涉威脅公共安全遭拘捕 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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