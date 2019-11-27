香港保安局局長李家超27日表示，自今年6月9日至11月21日，香港警方在大型公眾活動中，一共拘捕超過5800人，其中923人已被立案控告。

李家超27日回答香港特區立法會議員提問時指出，自今年6月初至今，香港發生超過900場示威、遊行及公眾集會。自今年6月9日至11月26日，在大型公眾活動中，共計2600餘人受傷至公立醫院求診，當中逾470人為警務人員。

(旺報 )