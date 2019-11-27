35歲男星高以翔在大陸演藝圈闖蕩多年，發展順遂，23日才出席金雞奬頒奬典禮，沒想到27日卻因綜藝節目《追我吧》錄製時意外驟逝。曾和他合作電影《101次求婚》的林志玲接獲噩耗悲痛萬分，她發文哀悼：「太難過了⋯你的真誠、你的努力、你的謙虛、你的與世無爭⋯⋯你不知道自己的好，不相信這是真的，但你還是飛翔了，親愛的以翔，一路好走。」

AKIRA、林志玲主演MV〈凜冬天空〉。（摘自avex youtube）

林志玲婚後與老公AKIRA合體拍攝的三代目 J SOUL BROTHERS新曲《冬空/White Wings》MV昨（26日）剛曝光1分鐘預告，2人親密互動，甜蜜放閃。本來打算28日在台北百貨公司大銀幕首播完整MV，宣傳造勢。如今聽聞憾事，據悉唱片公司緊急喊卡，取消明天活動，齊為故人哀悼。MV將會在林志玲生日29當天在網路發布完整版。

AKIRA、林志玲主演MV〈凜冬天空〉。（摘自avex youtube）

高以翔因和林志玲2013年合拍電影《101次求婚》締造12億台幣票房佳績，事業更上一層。電影《101次求婚》描述都會男女在愛情中碰到的酸甜苦辣，林志玲與高以翔還合作過親密床戲，可惜最後全被剪掉。高以翔當時被問到「吻戲與感情戲的秘訣」，他表示用一顆「真心」來拍攝。

(中時 )