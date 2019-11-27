民主進步黨今召開中常會，通過支持輔選以無黨籍身份參選的立委蘇震清，參選屏東第二選區；提案人黨團總召柯建銘今表示，下週總統要出席蘇震清的競選總部成立，拖久也愈來越複雜，全力支持蘇震清，總統故鄉一定不能輸。

原本上周要討論通過支持討論力挺時代力量退出的無黨籍洪慈庸及林昶佐，是有中常委要把蘇震清納入一併討論，但最後沒有討論；柯建銘說，按照程序應該要有縣市黨部先報告選情狀況，但是上周是討論基隆選情，若討論屏東選區，與程序不合，外加地方有雜音。

對於會提此案，柯建銘強調，沒有人請託他提案，他站在黨團總召立場，蘇震清也是黨團成員，除了關心，政治上也必須要這樣處理。

柯建銘表示，今天中常會剛好有討論屏東選情，原本地方黨部還是希望晚點處理，看可否兩週後再討論；他趕緊制止，「等一下！不弄越不沈澱」，懸而不決對地方很不好，再拖兩週也是一樣；因此今天中常會，由組織部代為報告。

民進黨原本要被列入不分區立委的現任立委蘇震清，因為疑似捲入誠美材案，黨內未了是否將他列入不分區，一度引發黨內爭議，蘇震清一度嗆聲，脫黨參選；最後蘇震清沒有列入不分區，改由原參選屏東第二選區的莊瑞雄列入，空出來的第二選區，民進黨則不予提名，開放參選，因此蘇震清則以無黨籍身份參選。

(中時 )