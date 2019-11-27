朗讀高中組排灣族呂奕昕（中）獲得特優。（桃園市教育局提供／甘嘉雯桃園傳真）

2019年全國語文競賽桃園市代表隊共171人參賽，連同指導老師及工作人員合計超過260人，陣容相當龐大，今年有58位參賽者獲全國特優等第，其中原民語有20人獲得特優，成績相當優秀，而國語演說社會組，由2位老師同時獲得特優，一同在典禮台上接受教育部長潘文忠表揚。

朗讀排灣族高中組特優呂奕昕的媽媽是漢人，常說希望孩子不要中斷母語的學習，課業繁忙競爭強烈的高中階段，他沒有放棄族語朗讀，反倒是主動來詢問capadis老師是否能繼續指導他參加朗讀比賽，最後在全國賽獲得特優。

東勢國小老師張歆卉從小表現優秀，就讀國小獲得全縣國語演講組第2名、國中時獲得全縣第1名，同時也在當年度全國語文競賽中獲得第5名，桃園市贏得1座獎盃，目前她東勢國小服務，再度桃園市獲得特優。

而寫字組選手更是不遑多讓，10人參賽有6人獲得特優，目前就讀台灣藝術大學的古雅竹同學，一次偶然的機緣接觸書法作品，便跟媽媽要求學習，從此母女倆便開始了假日往返大溪八德，學習書法的生活，師承張日廣老師。

至於客語字音字形教師組胡淑雯，參加客語字音字形比賽及訓練後，與住在鄉下的阿嬤有話題可聊，有時遇到一些不懂的傳統語詞，講給阿嬤聽，居然都知道，讓倆人的互動更頻繁，另名客語演說教師組特優徐于舜老師也獲得好成績。

「戲棚跤徛久！」閩南語演說教師組特優陳盈太說，2004年甄試考上南崁國小，學校主任就推薦他去參加鄉語文競賽閩南語演說，之後只要有比賽就去參加，算算到2019年為止，總共參加過16次鄉（區）賽，7次市賽，2次全國賽，直到今年全國賽幸運獲得特優，總算可以從閩南語演說比賽中畢業了。

(中時 )