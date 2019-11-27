台南市政府農業局推廣七股生態旅遊，邀民眾前來搭乘漁筏遊潟湖，欣賞沿海自然美景，還能品嘗在地新鮮又便宜的鮮撈水產，感受樂活慢遊生活。（莊曜聰攝）

台南市政府農業局推廣七股生態旅遊，邀民眾前來搭乘漁筏遊潟湖，目前七股潟湖娛樂漁筏在4個碼頭共有15艘，由市府稽查及業者自主管理，深受遊客肯定。（莊曜聰攝）

台南市政府農業局推廣七股生態旅遊，邀民眾前來搭乘漁筏遊潟湖，欣賞沿海自然美景，還能品嘗在地新鮮又便宜的鮮撈水產，感受樂活慢遊生活。（莊曜聰攝）

七股位於台南沿海地區，幅員廣大，幾乎等同台南市區，自然生態相當豐富，台南市政府農業局27日舉行記者會行銷在地生態旅遊，推廣「搭漁筏遊潟湖呷蚵仔」遊程，遊客可了解潟湖的演進、動植物、野鳥生態，在地養蚵文化及漁民生活樣貌，且市府每年定期管理娛樂漁筏，與業者自主管理，保障遊客安全，值得一遊。

農業局指出，市府輔導轄屬漁筏漁民業者從事兼營娛樂漁筏，訂定「台南市潟湖區舢舨漁筏兼營娛樂漁業管理自治條例」，讓漁民可發展觀光，經過多年經營與推廣，目前七股區共有15艘觀光膠筏，分別在龍山的下山漁港、海寮碼頭、六孔碼頭及南灣碼頭，業者也投入資金改善設備，吸引不少外國遊客前來。

七股潟湖美景迷人，一年四季、從早到晚都有不同風貌，搭乘觀光膠筏出遊，沿途有紅樹林的美景，還有鸕鶿等候鳥棲息的風采，跟採蚵人家擦身而過，欣賞七股溪橋建築的壯麗，再到沙洲看招潮蟹聚集的生態，體驗自然環境的魅力。

潟湖之旅結束後，還能品嘗漁家準備的現烤鮮蚵，大啖現撈海產的美味，周邊還有鹽山、鹽博館、觀海樓、七股遊客中心等景點，有吃又有玩，很適合在冬日來一趟輕旅行。

(中時 )