立委候選人周江杰（左）本身長期自行車，也對自行車道的建立提供建議。（莊旻靜攝）

新豐鄉濱海自行車道北端與桃園新屋自行車道比鄰，卻缺少「最後一哩路」，未能順利連接。（莊旻靜攝）

位於新竹縣新豐鄉的濱海自行車道，北從與桃園新屋交界，到池和宮總長約5公里，不過北端僅差一座橋即可連結新屋自行車道，立委邱泰源新竹服務處、縣議員吳傳地等，與新豐鄉公所、海洋委員會等27日共同會勘，期望能建橋聯結兩地自行車道，豐富地方資源。

此計畫預計從北連結新屋自行車道，串聯新豐紅樹林自行車道再到池和宮，總長度為5.23公里，可飽覽濱海風光，新豐鄉公所主祕許彩鳳表示，濱海自行車道還可欣賞百年石滬，遊客從新屋出發，不必再繞道走西濱快速道路，可節省時間、距離。

立委邱泰源新竹服務處主任王誠緯表示，新豐鄉公所日前提案，吳傳地也向立委邱泰源提出構想，並連繫海洋委員會，民進黨籍立委候選人周江杰等人27日也到場，期望自行車道能順暢，周江杰也說，若能順利串聯，也會對地方觀光多有助益，他並建議坡頭漁港北側堤防也可建濱海自行車道，使海岸風景一覽無遺。

吳傳地指出，北端與新屋連結的部分為自行車道「最後的一哩路」，未來若有機會完成，他也認為，後續維護也很重要。海洋委員會海洋資源處副處長郭進興回應，27日前往會勘，了解附近的景點與自行車道串連關係，未來相關的經費與訊息，他將帶回討論、協助地方爭取。

(中時 )