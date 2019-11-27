中華藝術學校學生自製劇情短片「它」勇奪高市府教育局「108年度小編劇大導演創意電視台－5分鐘映象高雄」微電影競賽活動高中職組銀牌。（中華藝校提供／袁庭堯高雄傳真）

中華藝術學校學生自製劇情短片「背癮」勇奪高市府教育局「108年度小編劇大導演創意電視台－5分鐘映象高雄」微電影競賽活動高中職組銀牌。（中華藝校提供／袁庭堯高雄傳真）

中華藝術學校學生自製劇情短片勇奪高市府教育局「108年度小編劇大導演創意電視台－5分鐘映象高雄」微電影競賽活動高中職組金銀牌，學生大膽跳脫制式化的編劇及拍片手法，以年輕人的角度探討親情、空氣污染、毒品氾濫等議題，大獲評審好評。

本次微電影競賽共吸引39個隊伍報名參加角逐，最後由5個團隊進入最後總決賽，中華藝校連續14年參賽，都有斬獲，今年以「海馬」一片在總決賽中摘金，而「它」、「背癮」兩部短片作品則是獲得銀牌肯定。

短片「海馬」以父子單親之情為故事結構，講述一名父親面對工作、家庭照顧的雙重壓力，以及孩子如何從青春期的叛逆衝突中悟出知足、感恩的道理。溫馨動人的劇情完整性與運鏡、回憶與現實交錯的拍攝技巧，深受評審一致的讚賞與肯定。

短片「它」闡述人們對於工業化及都市化帶來的空氣污染問題，學生將自己所學的專業技術與環保概念，展現其在生活應用素養中，喚起民眾對環境教育之重視與認同。另一部得獎短片「背癮」則是大量運用暗喻手法，讓青少年反思吸毒背後的原因，並呼籲社會各界應以理解取代指責，透過短片也呈現毒品對人體造成的重大傷害。

短片指導老師陳沛瑜表示，學生在此次微電影競賽大玩影像美感，組成意象式的故事，成功的跨越語言、文化，串起人與人之間的情感，帶來感動與溫馨。

校長吳梅嵩指出，影劇科大眾傳播組學生歷年來透過參賽與業界實務接軌，更藉由題材來延伸文化知識與創意思維。獲獎三部作品將於12月14日中華藝校秋季展演時公開放映，屆時歡迎民眾參觀。

(中時 )