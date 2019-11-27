貴賓們一起試乘幸福巴士。（張晉銘攝）

幸福巴士將於12／2正式啟航，營運時間為周一至周五。（張晉銘攝）

中寮幸福巴士營運路線、時刻表與站牌資訊。（張晉銘攝）

中寮鄉南區居民的交通運輸長期以來仰賴彰化客運，但30日起停止營運3條路線，恐造居民不便，在公路總局和南投縣政府的協助下，中寮鄉公所於27日宣布開辦幸福巴士， 訂於12月2日正式啟動，每天開出5班車，行經5個村莊，以解決民眾外出就醫、就學和洽公等問題。

副縣長陳正昇說，中寮鄉的老年人口一直在成長，非常仰賴公共運輸，不過彰化客運所營運的6930（鄉親寮→大坑）、6931（鄉親寮→粗坑）和6932（鄉親寮→頂城子）等3條路線將於30日停止運行，恐影響居民出行的權益。

縣府和公所為照顧偏鄉居民外出交通的需求，向公路總局爭取補助添購1輛中型巴士，以解決老人家就醫、年輕人就學和民眾生活採購等交通問題，並打造一個便利的公共運輸環境。目前提供民眾免費搭乘，未來將會針對營運情況做檢討，希望能讓幸福巴士永續行駛。

鄉公所指出，目前規劃「頂城子-鄉親寮-大坑-鄉親寮」、「鄉親寮-粗坑-大坑-鄉親寮-頂城子-鄉親寮」、「鄉親寮-頂城子-鄉親寮」和「鄉親寮-大坑-粗坑-鄉親寮-頂城子」等4條營運路線，總計行經5個村落、27個站點，其皆為原彰化客運的站牌，營運時間為周一至周五，每天5班車，每趟行駛時間約45-70分鐘。

公路總局副局長黃運貴說，本局105年開始推動偏鄉公共運輸服務，108年起命名為「幸福巴士元年」，希望透過中央與地方政府合作，一起為偏鄉地區的長輩和學子，提供有幸福、有溫度的公共運輸服務。這次中寮鄉則是補助90％費用添購1輛中型巴士，約263萬元，未來也希望幸福巴士開到更多的偏遠地區。

(中時 )