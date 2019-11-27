自稱「鬆姐」的徐曉晰在成長講座中融入音樂、跳舞的元素，樹立個人風格，佩戴玉世家JADEGIA白翡飾品，氣質更加分。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Balenciaga）

玉世家翡翠花型鑲鑽耳環，價格店洽。（JADEGIA提供）

玉世家蛋面翡翠戒指，23萬8000元。（JADEGIA提供）

玉世家翡翠鑲鑽套鍊，價格店洽。（JADEGIA提供）

玉世家白翡鑲鑽耳環，18萬8000元。（JADEGIA提供）

徐曉晰最近轉換身分，從熠熠女星成為「徐老師」、「鬆姐」，在大型演講場合面對上百名聽眾，分享如何愛自己、放輕鬆的人生哲學，有歡笑，更有人感動流淚，徐曉晰頭一次感受到自己所擁有的正面能量竟是如此強大，彷彿有了魔法一般。

「以前當VJ也會回答觀眾的來信，有失戀的、落榜的，當時我不知該怎麼回答，就算有，給的意見應該都很幼稚吧？」徐曉晰語帶愧疚地說，如今當了媽媽、歷經婚變，人生有了不同的風景與體驗，她更有同理心，也更懂得如何幫助別人。

與一般心理講座不同，徐曉晰的講座一定會加入她最愛的音樂元素，就像昔日當VJ時一樣，帶領聽眾透過音樂進入心靈的最深處，在音樂情境的催化之下，更能敞開心胸，分享彼此。

徐曉晰笑說，她剛開始決定主持成長講座時，也曾非常緊張，深怕自己會語塞吃螺絲，但加入音樂元素後，她整個心就「鬆」了，有了這個神奇的經驗，她也常鼓勵聽眾平日可透過音樂紓壓，緩減負面情緒。

除了音樂，她也嘗試在課程中融入有氧舞蹈，透過肢體的紓展感受快樂，放鬆全身的肌肉，「擔心大家會害羞、不敢釋放身體，這場跳舞場只開放女性參加，而且會刻意調低燈光，讓大家不必顧慮旁人的眼光、盡情放鬆跳舞！」徐曉晰笑說，「因為身體快樂，心靈才能快樂！」

徐曉晰接受本報邀請進棚拍攝玉世家翡翠時尚專題，翡翠的溫潤質感、曖曖含光，是經歷百年淬鍊、層層琢磨才能造就，就如同徐曉晰歷經婚變的人生考驗，在黑暗中散發內歛絢麗的光芒一般，美人與華玉相襯呼應，更添佳話。

(中時 )