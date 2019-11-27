黃福其、趙婉淳／台北報導

國民黨提名黃啟嘉參選花蓮縣立委，因擔任中常委的花蓮縣長徐臻蔚之夫、前縣長傅？ 萁獨立參選立委，引發藍營分裂危機，有媒體報導「搶立院龍頭殺紅眼？傳吳敦義對徐榛蔚下追殺令」，國民黨為此發布聲明指出，該報導純屬子虛烏有，絕非事實。花蓮縣黨部正請徐榛蔚前往說明輔選申請案原委，黨中央尊重地方黨部決定。請外界勿混淆視聽，亦懇請花蓮鄉親瞭解事實。

國民黨強調，花蓮縣長徐榛蔚來函請黨部同意其輔選傅？ 萁一案，因黨已經在花蓮地區提名立委參選人黃啟嘉，應當全力輔選，因此礙難同意徐榛蔚的申請。基於理解徐縣長與傅？ 萁鶼鰈情深，花蓮縣黨部懇請徐縣長前往說明原委。黨中央尊重地方黨部的決定，該案一切依照國民黨相關規定辦理，絕無所謂的黨主席下達緊急追殺令之情事。

國民黨也企盼媒體報導能夠查證且詳實平衡報導，勿將個人揣測涉入其中。

＃2020大選＃立委＃花蓮＃傅？萁＃黃啟嘉＃徐臻蔚＃吳敦義＃國民黨

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(中時 )