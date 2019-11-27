今（27日）傳出令人極為悲慟的消息，明星高以翔在參加浙江衛視真人秀《追我吧》錄製時暈倒、發生心臟驟停，雖然經過人工心肺復甦後恢復心跳，送至醫院急救仍回天乏術，享年35歲，死因為心室顫動猝死。人高馬大又健壯的高以翔怎會發生猝死？王宗道醫師認為「過勞」是主因，他透露，心室顫動人人都有可能發生，且只有10分鐘黃金時間搶救。

身高193公分，擁有美好體態又正處於壯年的高以翔，正常來說，有在運動或健壯的人健康應該無虞，很難想像他會就此倒下。據《Heho健康》報導，台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟內科主治醫師王宗道表示，會這麼快猝死，通常是因為心室顫動，然而造成心室顫動的主因，就是過於疲累，也就是說，高以翔是「過勞死」。

對體力充滿自信的高以翔，忽略了讓身體休息的重要，他參加節目錄影從8點一路錄到凌晨1點，跑步跑到一半，突然迸出一句「我不行了」，隨後倒地再也不起。（圖摘自高以翔Godfrey Gao臉書）

也許就是對體力充滿自信的高以翔，忽略了讓身體休息的重要，他參加節目錄影從8點一路錄到凌晨1點，跑步跑到一半，突然迸出一句「我不行了」，隨後倒地再也不起。王宗道表示，突然昏倒、失去呼吸心跳，通常就是心室顫動，也是突發性心臟病猝死的大宗。他說，心室顫動的症狀為「心臟會突然跳幾百下，在快速跳動下，來不及輸出血液，全身血壓直接就沒了，人也就走了。」

王宗道指出，發生心室顫動，要把握「10分鐘內黃金搶救期」。其實「即使剛剛好10分鐘時進行搶救，也都已經很難了」，通常5分鐘後，就回來也是多重器官衰竭，導致成為植物人，所以最好在發現當下，就馬上使用AED（自動體外心臟電擊去顫器）。

王宗道表示，身旁的人做CPR的效果其實不大，因為若遇上心律不整，電擊器的效果還是比較好。重點是在於發現有人昏倒，應立即呼叫救護車，並且快速備妥AED，以便初步急救。

(中時電子報)