高雄市府農業局參加國際旅展顯成效！今年6月間香港國際旅展期間，農業局積極向港澳地區民眾行銷農村體驗行程，成功邀約澳門140人親子團於8月8日參加農遊體驗外，港澳旅行業者並組團於27日赴高雄大樹區採摘鳳梨，親自體驗一日農夫生活。

一行人赴大樹區體驗鳳梨採摘，大樹休閒農業區理事長謝坤淞以「鳳梨站久會酸」雙關語來開場，原來鳳梨若未立即吃，可倒著放，讓甜份由根部均勻擴散至頭部，直放則甜份會集中根部，部分果肉就會有酸的錯覺。

謝坤淞向遊客指出，採摘時以左手扶著鳳梨根部為支撐點，右手扶著鳳梨頭部為施力點，只要略施力量往內往下一壓，鳳梨就會回饋一聲清脆的「啵」，讓人頗有成就感。

香港尊貴旅行社董事長羅志華說，香港遊客很喜歡高雄的淳樸民風，鄉下農村體驗更是港人嚮往的行程，旅行社很樂意規劃高雄農村相關體驗行程。

農業局長吳芳銘表示，經由同仁參加國際旅展的努力，澳門、香港遊客或旅行社也陸續來高市體驗或踩線，一日農夫長久以來的耕耘，國際知名度漸開。

吳芳銘說，農業局所輔導的社區或休閒農業區的農遊品質均維持在一般水準之上，國內外遊客也多所肯定與支持；未來農業局仍將繼續向澳門、香港、新加坡、日本等地行銷高雄特色農遊體驗，提供外籍旅客更多元的觀光行程外，也為高雄農村帶來商機。

(中時 )