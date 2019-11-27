日官員確認一日籍男子在大陸被拘留 17:562019/11/27 中時 諶悠文 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 日本內閣官房長官菅義偉 (圖／本報資料照、美聯社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本官房長官菅義偉周今天在記者會上表示，已確認一名50多歲的日本籍男子，今年7月在中國湖南省被有關部門拘留。 香港東網報導，日本外務省表示，該名男子在長沙市乘搭交通工具期間被拘，他涉嫌違反當地法例，但具體原因未明。日本駐當地大使館的職員正提供會面等支援，並收集相關資訊。 該男子的健康狀況沒有問題，但至今仍在拘留中。日本當局正了解他具體涉及的罪名，並尋求盡早獲釋。 (中時 ) #拘留 #日本 #男子 #湖南 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸史話－從密件看台人皇民化程度 04:092019/11/23 兩岸藝文 正妹曬比基尼辣照 網友一看全氣炸 10:382019/11/23 時事 行動支付感恩季 帶動數位商機 04:102019/11/25 產業特刊 窮小兵租超跑進營裝闊 長官昏頭遭騙百萬 09:132019/11/25 社會 易以拘留違憲 綠委要求盡速廢除 10:392019/11/27 政治 高以翔錄節目昏倒 陸媒指確認去世 12:112019/11/27 娛樂 前立委高潞．以用確認黨籍存在辯論辯結 13:452019/11/27 社會 高以翔確認心肌梗塞猝死 黄景瑜取消生日直播活動 14:302019/11/27 娛樂 國際熱門新聞 搶救無效！這個國家生育率再創全球新低 - 國際 世界第一 陸駐外使館數量超越美國 - 國際 好慘！川普一句話 美第一夫人被噓到爆 - 國際 高以翔追到死 誰該負法律責任 - 國際 印尼偵破兩岸電信詐欺集團 6台嫌被要求送中 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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