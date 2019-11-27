日本官房長官菅義偉周今天在記者會上表示，已確認一名50多歲的日本籍男子，今年7月在中國湖南省被有關部門拘留。

香港東網報導，日本外務省表示，該名男子在長沙市乘搭交通工具期間被拘，他涉嫌違反當地法例，但具體原因未明。日本駐當地大使館的職員正提供會面等支援，並收集相關資訊。

該男子的健康狀況沒有問題，但至今仍在拘留中。日本當局正了解他具體涉及的罪名，並尋求盡早獲釋。

(中時 )