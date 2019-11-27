外籍老師與同學面對面談話，提升聽說情境能力。（林雅惠攝）

正修科技大學語言學習中心新設英文學習情境沙龍27日啟用，工學院研發「多國語言學習機」提供師生多元外語自學情境，學生可依照興趣選擇適合自己的有效學習資源，校長龔瑞璋表示，強化英文能力，未來在職場將更具競爭力，透過休閒自在的情境學習沙龍，讓外語能力更精進。

正修科大語言學習中心以教育部高教深耕計畫新設英文學習情境沙龍，應用科技佈置溫馨又自在的氣氛，提供學生豐富外語學習資源和多媒體學習管道，可依興趣選擇適合自己的外語學習途徑。

語言中心全新設計英文情境學習沙龍，學生可輕鬆自在點杯咖啡、閱讀，也可借閱i-Pad、耳機，依自己程度、興趣，選擇適當的節目觀賞，每週三、五下午播放英文電影，學生可享受看電影學英文的樂趣，也可在餐飲、觀光英文情境教室，學習專業英文。

企業管理系四年級學生卓郁芬說，經由多國語言學習機讓自己的發音更正確，與外籍老師的面對面溝通，不再這麼害怕英文聽說，語言中心的情境學習對她很有幫助，將會多多運用這個學習環境。

語言學習中心自學區，學生可選擇208個英語自學網站和校內教師自編影音教學檔，若想考英語文專業證照，除有英檢、TOEIC模擬試題外，還有外籍教師錄製的專業學院單字，又有近2000題線上練習，強化外語聽、說、讀、寫能力。

(中時 )