《不靠譜俱樂部-TASO互動式音樂會》，將於11月30日晚間7點半於台南文化中心演藝廳登場，圖為樂團過去演出畫面。（財團法人台灣藝術家交響樂團文化基金會提供／曹婷婷台南傳真）

聽古典音樂會還可以滑手機？「為什麼古典音樂會不能跟五月天演唱會一樣？」一個念頭激盪財團法人台灣藝術家交響樂團文化基金會攜手成大創新數位內容研究中心、人工智能數位轉型研究中心製作《不靠譜俱樂部-TASO互動式音樂會》，觀眾血型、問候語決定當天音樂會曲目，堪稱玩很大的古典音樂會，精彩可期。

這場古典音樂會11月30日晚間7點半在台南市立文化中心登場，打破傳統古典音樂框架，為年輕族群量身打造互動音樂會，促成這場音樂會的是12年前一個念頭。

不懂音樂的成大人工智慧服務暨數據中心執行長王振興，有2個學音樂的女兒，他常帶女兒欣賞古典音樂，心想為何古典音樂不能跟五月天演唱會一樣吸引人？他向台灣藝術家交響樂團文化基金會指揮家呂景民獻策，認為可以結合創新科技顛覆音樂會，今年終於催生。

呂景民說，古典音樂仍是整場音樂會靈魂與根本，但希望透過嶄新創舉，為古典樂開創新局，吸引年輕人走進來欣賞演出。他坦言，台灣學音樂的人很多，按理說這些人應該也很愛欣賞古典音樂，但事實不然，因此，這回試著把科技、人文、音樂結合一起，「電腦會挑花生，科技當然也可以搞音樂！」

他說，這是一場適合所有族群的互動式音樂會，TASO長期拓展傳統音樂會以外的展演形式，並藉由解說或互動引導將音樂藝術分享給更多觀眾，《不靠譜俱樂部-TASO互動式音樂會》，這場秀量身打造全新互動裝置，讓觀眾一起與台上互動，甚至還能主動出擊，成為影響演出的關鍵。

節目安排上，除了由TASO台灣藝術家交響樂團演奏耳熟能詳的經典歌曲外，也邀請到專業的劇場演員於節目中帶來高質感又幽默風趣的表演，也加入時下流行網路流行元素帶給觀眾不同於以往的親切感，用最簡單的方式帶給觀眾不凡的音樂體驗，歡迎所有觀眾蒞臨欣賞、共譜另類又開心的夜晚！

(中時 )