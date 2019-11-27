國民黨總統參選人韓國瑜27日傍晚到宜蘭市信仰中心昭應宮參拜，湧入的支持群眾將現場擠得水洩不通。（胡健森攝）

國民黨總統參選人韓國瑜的「傾聽之旅」27日抵達宜蘭，傍晚前往已超過200年歷史、宜蘭市信仰中心昭應宮參拜，即使氣溫寒冷、雨勢不斷，但一波波湧入想當面向韓國瑜表達支持的民眾，卻將昭應宮擠得水泄不通，場面熱鬧非凡。

韓國瑜此次宜蘭的傾聽之旅，即使是上班時間，但每一個停留點都吸引大批支持者前往，在昭應宮參拜時，司儀吟唱祝禱文的方式已經相當有特色，內容更是明白表示，如果總統換成韓國瑜，未來就是幸福快樂的日子，讓韓國瑜當選總統不是為了韓國瑜，而是為了國家安定、社會和諧、兩岸和平、國家有未來、下一代有希望。

祝禱文中同時也提及，如果（國民黨）國會不過半，韓國瑜選上總統也是會受阻礙，因此一定要讓國民黨國會過半。

韓國瑜在致詞時特別感謝司儀吟唱這段獨特的祝禱文，並笑說自己好像「被電到」一般，同時韓國瑜也肯定宜蘭縣長林姿妙在這個學期推出的國中、小免費營養午餐政策，他說，宜蘭縣如今有好縣長、好議長來照顧宜蘭縣民，明年只要讓呂國華當選宜蘭縣的立委、韓國瑜當選總統，將會合力打拚，繼續協助推動宜蘭縣的建設，讓宜蘭縣「人進得來、貨出得去，宜蘭發大財」。

(中時 )