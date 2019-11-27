修法嚴格規範原民自製獵槍？警政署：勿以訛傳訛 18:042019/11/27 中時 胡欣男 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警政署澄清指出，修法不影響原住民合法擁有自製獵槍的權益。（警政署提供／胡欣男台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警政署針對網路謠傳發出澄清。（警政署提供／胡欣男台北傳真） 網傳：「更嚴苛的獵槍法規，就在明天，稱本次槍砲彈藥刀械管制條例修正案，更嚴格規範原住民自製獵槍」，警政署表示，此係誤解，呼籲民眾不要以訛傳訛。 警政署澄清指出，該條例第20條，是保障原住民合法擁有自製獵槍的權益，本次並未修正，故不論原住民自製獵槍或其主要組成零件，皆不適用刑事處罰。 警政署也說，近年警察機關查獲改造具殺傷力之槍枝，7成由非法改造而來，其中9成更涉及重大暴力犯罪。為確實抑制違法改造，這次修法將嚴格管制足以改造成具有殺傷力的改造槍。 (中時 ) #槍砲 #彈藥 #管制 #修法 #自制 #獵槍 #警政署 #改造 #原住民 #殺傷力 也許您會感興趣 推薦閱讀 史上最CP值路跑 警送每人一台吹風機帶回家 10:292019/11/24 社會 同工同酬！原家中心原住民族社工調漲薪資 17:162019/11/25 生活 韓國瑜展歌喉 批政府不夠照顧原住民 12:512019/11/26 政治 反滲透法周五拚逕付二讀 藍委主張委員會審查 12:572019/11/26 政治 落實人權保障 再審程序修法 13:372019/11/26 社會 《金融》集保辦研討會，分享系統改造轉型經驗 16:312019/11/26 財經 Grant Thornton正大專欄－《中高齡就業促進法施行》實施實務認定 雇主注意事項 04:102019/11/27 金融．稅務 集保辦核心系統轉型與改造研討會 04:102019/11/27 證券．權證 水晶肥皂輸了！網狂推這款「神皂」 11:462019/11/27 生活 警方破獲園藝園 宛如兵工廠內藏「名片手槍」 14:102019/11/27 社會 社會熱門新聞 桃園男子當街開槍搶運鈔車 第二槍卡彈遭制伏 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 飆法拉利撞死超商女主管 「新莊小林哥」擁雙妻10多輛超跑 - 社會 婚前收女友超猛淫片 男主角全是洋腸 驚覺自己是回收業！ - 社會 悚！ 18歲清秀少女竟將家犬「斬首」收抽屜 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。