警政署針對網路謠傳發出澄清。（警政署提供／胡欣男台北傳真）

網傳：「更嚴苛的獵槍法規，就在明天，稱本次槍砲彈藥刀械管制條例修正案，更嚴格規範原住民自製獵槍」，警政署表示，此係誤解，呼籲民眾不要以訛傳訛。

警政署澄清指出，該條例第20條，是保障原住民合法擁有自製獵槍的權益，本次並未修正，故不論原住民自製獵槍或其主要組成零件，皆不適用刑事處罰。

警政署也說，近年警察機關查獲改造具殺傷力之槍枝，7成由非法改造而來，其中9成更涉及重大暴力犯罪。為確實抑制違法改造，這次修法將嚴格管制足以改造成具有殺傷力的改造槍。

(中時 )