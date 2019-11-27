文化大學大一菜鳥楊皓韋先發上陣，努力尋求表現。(大專體總提供/陳筱琳傳真)

108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽預賽今天文化大學與世新大學一戰，世新楊皓喆和文化楊皓韋兄弟同場較量，母親也特地從中壢來到輔仁大學中美堂替兒子加油，兄弟倆也已先發五虎身分登場，不過楊皓喆因為心態沒準備好，只打了4分鐘被換下後就沒再上場，不過本季從二級升上來的世新，靠著阿巴西、隊長陳建銘及陳威廷雙位數得分幫助下，72比51重挫文化大學，笑納3連勝。

楊皓喆畢業自松山高中，楊皓韋則是高苑工商，兄弟倆大學後依舊不同隊，但球衣背號有志一同選擇7號，昨日對決前夕，楊皓喆透露：「我們兄弟倆生日都是10月27日，我大弟弟一歲，1個月前在桃園中壢老家一起慶生，這回馬上就要兄弟鬩牆，大一菜鳥老弟皓韋這兩天爆紅，我有點壓力，『7號』大戰希望別被他比下！」

楊皓喆補充，昨天晚上還跟弟弟用line聯絡，稱讚了預賽首場弟弟投進關鍵分的表現，「可惜我沒有做好準備，今天沒什麼機會上場，坐在場邊的時候真的好想打球。」

楊皓喆沒能有更多上場時間，楊皓韋則在第3節剩6分多鐘時「坐飛機」摔倒在地，在地上躺了一陣子被擔架抬出場，楊皓喆說：「媽媽跟我有過去看弟弟，一看擔架出來我們都嚇壞了，還好沒有什麼事，就是傷到高中有過的舊傷，在腰部脊椎那裡。」楊皓韋補充：「沒有大礙，只是剛跌下來時麻麻的。」

世新大學上季在公開男二級全勝奪冠，除了原本的阿巴西，本季再添2位黑人球員，強勢進軍公開男一級，更以3連勝開啟新賽季，是球隊從105學年以來，第一次在公開男一級打出3連勝氣勢，今天攻下全隊最高18分的阿巴西，贊助10分的隊長陳建銘以及教練吳昆典都說，比賽一場一場慢慢拚，首要目標是搶進8強。

(中時電子報)