美國國防部周一宣布，美國航空業巨頭波音公司，將獲得一筆總價1.72億美元的合約，為23架F/A-18E/F「超級大黃蜂」(SuperHornet)戰機延長使用壽命。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，超級大黃蜂戰機於1995年11月首飛、在1999年正式服役，至今已接近20年，而且自2000年之後，美國的海外作戰任務頻率大增，使得早期型的大黃蜂戰機已接近原定的安全飛行時數，因此有必要進行相應的延壽。

根據修改合約，波音將會把23架F/A-18E/F，從6千飛行小時，延長至1萬飛行小時。

這將為波音公司帶來3年份的工作機會，改裝工作將在德州聖安東尼奧市（59％）、加州艾爾塞貢多（25％）、密蘇里州聖路易斯市（16％），預計將於2022年5月完工。

雙座型的F/A-18F戰機。(圖/美國海軍)

超級大黃蜂是由F/A-18C/D「大黃蜂」戰機全面改造、放大而來，分成單座的E型，和雙座F型兩種，體型比原來的大黃蜂戰機要大了25%，也就有更大的載彈量、飛行時間，也稍微提升了極速，達到2馬赫，雖然不是匿蹤設計，但在在一些設計細節，有進行低雷達回波的改良，使得它的雷達截面較原本的大黃蜂戰機要好一些。

波音公司已經向美國海軍交付了430多架F/A-18E/F，F-35C聯合打擊戰機大規模部署前，超級大黃蜂是目前美國海軍艦載戰機的唯一機種，在未來，也會與匿蹤的F-35C相輔相乘，由F-35C擔任先鋒，破壞敵方防禦線，再由F/A-18E/F的龐大載彈量，來擴大戰果。

(中時電子報)