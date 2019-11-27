待業在家的醫學系高材生劉姓女子，涉嫌潑汽油點火致父親傷重不治案，27日召開辯論庭時，劉女疑因不堪長期羈押，當庭情緒失控大罵「你去死」，還高呼「這不是我做的」。經辯論絡結後，台南地方法院將於12月18日下午2時30分宣判。

劉女弟弟指出，他們的家庭關係非常好，也願意原諒姊姊，希望法官從輕量刑；劉女母親也請求給女兒最輕、最輕的處罰，並向女兒喊話說，「我們都原諒你」、「我們都愛你」，還懇求法官盡快讓對方就醫。

由於地院合議庭委託成大醫院對劉女進行精神鑑定，認定對方防禦性強，辯識違法能力明顯降低。劉女的律師辯護時，請求法官依相關事證及行為時精神狀態完全喪失或辨識能力顯著降低，減輕其刑；不料，卻發發劉女不滿，怒嗆律師「你去死」、「出去」、「滾」，還高呼「這不是我做的」。

劉女還對合議庭冗長的審理程序表示不滿，再三詢問「何時宣判？什麼時候可以離開台南看守所？」甚至在檢方陳述起訴案由時，突然飆罵「你去死吧」，被審判長當庭要求「控制你的脾氣」。

(中時 )