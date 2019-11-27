礁溪參香 韓國瑜盼迎接更美好台灣 19:192019/11/27 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜宜蘭傾聽之旅，傍晚他前往礁溪德陽宮參香。（李忠一攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜今天（27日）下午結束在宜蘭3場座談會的行程後，前往礁溪德陽宮參香，韓國瑜抵達德陽宮前，現場已聚集眾多支持者，眾人齊聲高喊「韓總統凍蒜！」盼韓國瑜能入主總統府。 韓國瑜參香後對支持者表示，感謝宜蘭縣長林姿妙等人，大家一起祈求國泰民安、風調雨順，也感謝廟方對地方弱勢的照顧，盼與大家迎接更美好的台灣。 (中時 ) #韓國瑜 #參香 #宜蘭 也許您會感興趣 推薦閱讀 難怪隨扈會哭！陳揮文揭韓國瑜私下真實一面 00:202019/11/23 娛樂 出席後援會 韓與婦女勞工站在一起 02:512019/11/23 政治要聞 怒駁外電報導！ 韓國瑜：有拿中共一塊錢就退出總統選舉 15:082019/11/23 政治 為楊瓊瓔站台 韓：無薪假保障6成薪 15:332019/11/23 政治 韓蔡誰贏？新黨竟爆出真實民調！ 08:132019/11/25 政治 博恩節目現場打電話邀上節目 韓國瑜：Yes, I do！ 23:472019/11/25 政治 韓將上這節目！網：1450現在快嚇死… 10:312019/11/26 政治 獨》凌晨還在打 韓手機曝光被打爆 火速換號碼 13:332019/11/26 政治 韓國瑜台東造勢俯拍圖曝光！數萬網友看完超震憾 10:182019/11/27 政治 韓參拜宜蘭昭應宮 廟方祝禱：總統換韓快樂幸福 19:052019/11/27 政治 政治熱門新聞 蔡英文已經玩完了！網笑：1450還在嘴硬 - 政治 共諜案于美人嗆辣5問 狂掃一票韓粉 - 政治 宋楚瑜怒嗆韓國瑜！幕僚大驚喊4字... - 政治 韓國瑜台東造勢俯拍圖曝光！數萬網友看完超震憾 - 政治 蔡正元檢舉：林佳龍家族是「共諜共犯」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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