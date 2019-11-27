國民黨總統參選人韓國瑜今天（27日）下午結束在宜蘭3場座談會的行程後，前往礁溪德陽宮參香，韓國瑜抵達德陽宮前，現場已聚集眾多支持者，眾人齊聲高喊「韓總統凍蒜！」盼韓國瑜能入主總統府。

韓國瑜參香後對支持者表示，感謝宜蘭縣長林姿妙等人，大家一起祈求國泰民安、風調雨順，也感謝廟方對地方弱勢的照顧，盼與大家迎接更美好的台灣。

(中時 )