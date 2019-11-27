▲埔里花卉花物流中心重新開張首日的花卉秋季展，就吸引一批批遊客紛湧而至，掀起參觀熱潮。（楊樹煌攝）

▲埔里花卉物流中心首日的花卉秋季展，埔里鎮廖志城陪同與會貴賓前往參觀花卉展示區。（楊樹煌攝）

▲埔里花卉秋季展的花藝設計展及新品種的花卉不但吸睛，並成為民眾拍照留影焦點。（楊樹煌攝）

▲埔里花卉物流中心展出的老真柏盆栽，經盆栽專家黃泗山（中）的解說，讓觀賞者真實體悟「枯榮並存、生死相依」的真柏凄涼美感。（楊樹煌攝）

已停業閒置近2年，變成雜草叢生，宛如廢墟的「埔里花卉物流中心」，埔里鎮公所為免於花卉物流淪為「蚊子館」，經徵得農糧署同意無償撥用，朝向地方創生發展，今27日推出埔里花卉秋季展，並由專業內覽會揭開序幕，讓埔里花卉物流重啟復活，鎮長廖志城期能為埔里注入新的活力與動能，進而帶動地區整體的發展。

埔里花卉物流中心占地9,200坪，由農糧署斥資1.8億元打造，是國內第1個整合花卉展銷、物流兩大體系的花卉物流中心，完工後委託埔里鎮農會經營，因難能有效營運，5年前轉委外經營觀光園區，仍因土地租金、虧損等因素，去年初停業後就閒置至今。

埔里鎮公所基於地方創生的推動，期能創造工作機會，減緩人口外流，並促進地方經濟生機，於是向糧署爭取同意由鎮公所無償撥用管理，因而朝向全國大型花卉大展及成為高端花卉與其他農特產品的展售平台經營。

今天埔里花卉物流中心重新開張，由埔里花卉秋季展的專業內覽會揭開序幕，農糧署主任祕書陳啟榮、立委蔡培慧、縣議員陳宜君、葉仁創、埔里鎮長廖志城、埔里鎮代會主席胡嘉宸及所有鎮代、里長都熱烈參與，場面熱鬧。

農糧署主祕陳啟榮表示，埔里花卉物流中心透過廖鎮催生，重新開張，前3天進行專業展及論壇，接著將有為期1個月的花卉展，希望能吸引全國花卉買家、飯店業、花卉設計專家直接進來埔里與花卉業者直接連結，讓埔里花都成為名副其實的「愛的花都」，進而帶動埔里各產業的活絡發展。

埔里鎮長廖志城和立委蔡培慧都希望藉由埔里花卉物流重啟爐灶，能凝聚年青人的活力，展現地方創生成果，帶動各個產業及觀光的發展，成為愛與分享的基地，大家來埔里都能帶1束花回去，同時讓美食美味、花卉、農特產品等透過這個平台與小農、美食連結，進而擴展至全台甚至全世界，帶來埔里欣欣向榮的繁榮景象。

埔里花卉物流中心從今天起重新開張後，一直開放至12月底，觀迎民眾前往參觀，花卉展有精緻盆花展，集結稀有性、型態多變、細緻度高的各種新品種花卉展、聖誕紅比賽等；並有南投縣樹石雅品協會的樹石盆栽秋季大展，該協會前理事長黃泗山今天特在場推介埔里最負盛名的各形五葉松、還有數十年訪玉山圓柏的老真柏盆樹，讓人感受「枯榮並存、生死相依」的老真柏凄涼美感，非常值得大家前往觀賞。

(中時 )