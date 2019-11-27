國民黨總統候選人韓國瑜2014年向台肥貸款炒房延伸出案外案，周刊踢爆台肥徵詢金管會的過程非透過正常程序，而是用「個人Email」聯繫金管會的民意信箱，過程相當草率，農委會主委陳吉仲今天證實，從台肥的報告中確實有發現這樣的事，要求台肥在本周提供相關資料，將盡速對外說明。

台肥過去指出，2014年時向韓國瑜提供的1400萬貸款有經過金管會同意，但卻被周刊踢爆溝通過程充滿瑕疵，尤其是台肥當時根本沒有發文金管會，而是用「個人Email」的方式詢問金管會的民意信箱，且未說明細節。

「確實有這樣的情事發生，不是透過行文的方式，而是用所謂的首長信箱來詢答回應」，陳吉仲表示就連自己也相當好奇，到底整個始末是什麼，希望台肥公司用最簡單的方式，就是將資料全部攤開來讓外界檢視，這樣事件就結束了。

台肥公司本周一召開董事會後提出三點聲明仍外界霧裡看花，陳吉仲認為，本案應讓外界了解整個始末，不要有任何的掩飾，已要求台肥本周提供所有相關書面資料，接下來會用適當方式向外界說明。

(中時 )