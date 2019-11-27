陳偉殷被所屬的馬林魚隊釋出後，未來的動向國人都很關切，雖然他堅決表示要留在美國，證明自己還有能力挑戰大聯盟。但也有球迷擔心他最後只能得到小聯盟合約，與其這樣，不如趁早回歸日本職棒老東家中日龍隊的懷抱。

陳偉殷表示，回到中日龍隊當然是一個選項，但不會是現在。他認為中日隊是他職業生涯的起點，如果想回去，並不會是在快要退休或實力走下坡的時候，重點是想回去與老隊友一起享受打球的感覺。

陳偉殷的想法應該是把日職當成自己的最後歸宿，就和許多前輩，例如松坂大輔、和田毅、上原浩治等人一樣，在美職打拚數年後，最後選擇回到日職繼續投球。就像上原就是在2018年重返老東家讀賣巨人隊，今年5月決定引退。

就現實層面來說，陳偉殷坦承，經紀公司告訴他，有可能拿不到大聯盟合約，或只有小聯盟合約、附帶邀請參加大聯盟春訓。不過殷仔說並不排斥，他就是要在春訓證明自己，即便是從小聯盟名單開季，也不會輕易認輸，還會繼續留在美國打拚。

(中時電子報)