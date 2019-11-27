北區水資源局局史室開幕，工作人員從儲藏室挖出60年來檔案資料，未來都會數位化上網供民眾參閱。（邱立雅攝）

北區水資源局局史室開幕，進入展示間之前還有一條掛著歷史照片的時光走廊。（邱立雅攝）

水利署北區水資源局耗費時日將深藏數十年的檔案資料重見天日，60年來累積61萬份檔案包括上萬張底片、手繪設計圖、公文等等，27日北水局正式成立局史室，將北水局與石門水庫建造的歷程一併展現，未來所有檔案將數位化歸檔，強化應用與學術研究，並開放給民眾申請閱讀與複印使用。

北水局27日以「北水風華：從石建會到北水局」為題舉辦局史室開幕，水利署長賴建信與前後任共6名北水局長親赴現場同賀。賴建信致詞指出，局史室將石門水庫的設計、施工及營運等歷程歸納重點呈現，不僅是機關發展與歷史回顧，更重要的是著眼於承先啟後、繼往開來、再現風華的跨時代義意。

北水局趁著檔案管理局舉辦的金檔獎比賽作為助力，將過去的檔案一併整理曝光，現任局長江明郎表示，檔案是機關發展的重要軌跡，過去保存技術不佳，一般多是堆在倉庫裡，此次將過去檔案整理掃描，讓所有檔案能夠加值應用，也忠實呈現發展軌跡。

石門水庫為當初國民政府來台的重要建設之一，為發展工業、農業與民生用水，水是第一要件，江明郎指出，當時傾國家之力籌備經費來蓋石門水庫，引入了美援的經費與技術，尤其將技術轉移至台灣，提升後續水庫管理技術，雖然規模不如曾文水庫與翡翠水庫，但石門水庫的角色不容忽視。

北水局此次整理出的檔案都將數位化做重複利用，並製成國家檔案永久保留，江明郎表示，一般民眾透過檔管局的系統申請，北水局會開放檔案應用專區，民眾可申請使用，除影印重製需收工本費，其餘皆為免費。

(中時 )