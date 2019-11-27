83歲曾大原、曾胡麗賢伉儷和家屬愛心回饋故鄉，捐贈彰化縣政府復康巴士，彰化縣長王惠美頒感謝狀。（吳敏菁攝）

83歲曾大原（左6）、曾胡麗賢伉儷和家屬愛心回饋故鄉，捐贈彰化縣政府復康巴士，彰化縣長王惠美頒感謝狀。（吳敏菁攝）

83歲曾大原是彰化永靖人，16歲就到台北打拚，事業有成不忘回饋鄉里，今年初暈倒在土城的媽祖廟前，甦醒自行撥打119報案獲救，感念社會救回他一條命，得知彰化縣有復康巴士的需求，這次特別在家人陪同下，回故鄉捐贈，提供身障人士外出的需求。

曾大原現居新北板橋，16歲時北上發展事業有成，今年初外出運動身體不適，幸好冷靜地自行撥打119報案，消防單位即時協助救回一命，心存「取之於社會、用之於社會」，除了捐贈彰化縣高頂復康巴士1輛外，也捐贈給新北市復康巴士1輛及宜蘭羅東聖母醫院復康巴士、救護車各1輛。

曾大原說早年艱苦，16歲到台北闖天下，現在孩子們都有穩定工作，上天垂憐還讓他有些積蓄，就在一切都很好，外出運動突然暈倒了，幸運得救，突然受到啟發，「

人生不帶來，死不帶走，可以的話，就回饋給更多人吧！」希望透過拋磚引玉具體行動，鼓舞大家一起來做善事。

彰化縣長王惠美昨天特別頒發感謝狀，表示彰化縣約有6萬9000多位身心障礙人士

，為減輕弱勢朋友們的負擔，搭乘復康巴士乘車費用僅需計程車費的1／3此外，服務時間也從下午5時延長至晚間10時，並提供假日服務。

彰化縣社會處長王蘭心表示，彰化縣設有復康巴士營運中心，打造不分區、統一專線，身障朋友可以打電話到復康巴士營運中心，由中心統一派車。目前縣內共77輛復康巴士，平均使用年限為8年，使用頻率較一般車輛高、維修費逐年增加，希望藉由企業及個人捐贈之車輛進行汰換，復康巴士不僅提供身心障礙朋友搭乘，也提供了身心障礙朋友及其家屬就業機會。

(中時 )