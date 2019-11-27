近幾年在外國網路吸引不少用戶的大陸微信社群網站，最近遭到美國媒體與用戶的抱怨。這些外國用戶在微信上發文談論香港選舉泛民主派大勝，遭到大陸網路警察刪除帖文，涉事者甚至被關閉微信帳號，美媒因而抱怨網路言論審查到外國用戶身上根本是撈過界。

《美國之音》引述美國科技新聞網站The Verge的文章報導說，一名資訊安全分析員近期在微信上發文討論香港區議會選情動態，寫了一句「親北京的候選人全部敗選」後，其帳號被立即關閉。他認為微信系統應該隨時有言論審查員或是網警正在網上即時監控輿情，才會在第一時間就被刪帖，還立刻遭到封號懲罰。

報導說，由於微信在大陸非常普遍，許多使用者還使用微信支付、理財、約醫生等等，許多海外華人利用微信與大陸親屬或朋友即時聯繫，帳號被關後會造成許多不便。

美媒《商業內幕》(Business Insider)也就此進行報導，並詢問微信的大陸母公司騰訊，但是未得到答覆。

The Verge報導說，已經有人開始進行請願活動，要求美國國會制止大陸騰訊對美國用戶（其中主要是華人）進言論審查。請願者認為，來美國是為了自由民主，但在使用微信的問題上，即使成了美國人、也在美國生活，言論不應被監控。至目前為止美國國會尚未回應這項請願，請願發起人還在繼續遊說，希望推動以美國法律制約中國大陸網警對美國境內用戶的言論審查行動。

《美國之音》表示，事實上許多在美華人用戶早就在微信上不談或少談敏感政治話題，以免少給大陸的家人和朋友找麻煩。還有人則試圖通過寫反語、藏頭詩、諷刺幽默等手段，在微信上表達對政治和社會的觀點。

(中時電子報)