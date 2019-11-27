柯文哲27日上午表達有意恢復政黨協商，對此民進黨籍議員李建昌表示，柯應該要和蔡壁如收回此一意見，也應該要對立法院、台北市議會致歉。

蔡壁如聲稱進入立院要廢除政黨協商制度，如今柯又有意推翻此一計畫，李建昌認為，柯文哲個人跟蔡壁如應該要針對廢掉政黨協商的政見或言詞收回或表達歉意，因為這是對立委、市議員潛意識的道德化指責，把政黨協商定義為分贓的平台跟機制，對立法院或是議會都非常不公平。

李建昌指出，議會政治、政黨政治一定要上歸到政黨協商，即使是時代力量、無黨籍都是立法院長主持的，而且現在都有直播，並不會變成祕室協商。

李建昌認為，蔡壁如應該要把這番話吞回去，如果不吞回去，柯文哲就要以市長身分，公開對媒體、對台北市議會政黨協商機制表達正面肯定，因為柯文哲、蔡壁如原本的說法，一般市民不懂，會認為政黨協商是在作什麼利益撮合。柯文哲「不要得了好處又賣乖」。

(中時 )