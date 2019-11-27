總統蔡英文今日出席「108年全國十大績優農業產銷班頒獎表揚活動」，她指出，今年台灣農漁業都有好成績，包括今年6月，漁業黃牌已經解禁，400億的遠洋水產，可以繼續賣到世界各地。台灣農產品出口，今年1到10月已經賣出1,385億元，創下20年來的新高。

蔡英文表示，台灣的農漁產品可以賣到很多國家，證明我們的競爭力越來越強，而且獲得國際的肯定。這樣的好成績，政府也用來回饋農漁民朋友，不僅在現有基礎上擴大補助，更要貼近農漁民朋友的需要。投資農漁產業，要讓大家成本少一點、競爭力多一點、收入保障多一些。

如何讓成本少一點？蔡英文表示，過去大家常常抱怨肥料貴，政府就讓肥料降價。在推廣機械耕作上，在小型農機具的補助，甚至到大型農機的補助，都紛紛展開，務必要讓從事農業的朋友，能更有效率，也更省力地從事農業，同時也降低成本的負擔。此外，在漁船的通訊費，政府也全額補助。

而在競爭力方面，以綠色給付、產銷履歷，幫大家提高農產的品質，也讓消費者有更多選擇。冷鏈系統、物流體系讓蔬菜水果更新鮮，價格更好，不只賣到台北，還要賣到外國去。從今年開始，台灣蜜棗可以外銷到韓國，芭樂也可以賣到美國，讓全世界看到我們的競爭力。

蔡英文強調，政府會持續努力開拓國外市場，特別是克服主要市場中檢疫的相關問題，她期許農委會及外貿單位能夠把檢疫問題變成國家將來談判及諮商最優先的議題，讓台灣農產品能夠順利賣到主要國家的市場。在收入保障方面，蔡英文表示，她知道農漁民朋友經常是看天吃飯，收入會有不穩定的情況，所以政府擴大農業及養殖漁業保險，讓大家不會遇到災害就血本無歸。

同時，農委會也會盡快規劃農民職災保險，讓農民朋友工作時可以更安心，自己及家人也能更有保障。另外，現在有老農津貼，但未來也將開始規劃並推動農民的退休制度，讓農民在退休後不僅有老農津貼可以領，還有一個退休制度能夠保障未來的生活。

(工商 )