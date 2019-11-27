賴清德變瘦了。(曾薏蘋攝)

民進黨副總統參選人賴清德短短幾天清瘦不少，支持者直呼「更帥了」，賴清德的小編今在ＩＧ公布賴清德的「營養午餐」，看了之後，只能說，不愧是「神級」午餐，真是「太清淡、太營養」。

賴清德在政壇，一直以「帥」聞名，但是終究不敵歲月，難逃中年男人都會遇到的「慘劇」中年發福，在台南擔任父母官長達8年，台南的美食聞名遐邇，要在這裡當縣市長，不胖也難，台南市長黃偉哲之前才上任沒多久，就胖了一圈。

賴清德自從宣布擔任副手後，每天行程滿檔，更重視健康，一改過去吃選舉便當的習慣，最近中午要求改吃清淡食物，「賴醫生的健康午餐，健康沙拉跟兩顆橘子」。

幕僚說，賴醫生吃了健康的營養午餐有沒有變瘦他們不知道，但是賴醫師不太挑食，蠻好「養」的，隨扈買什麼、幕僚餵什麼就吃什麼，想讓他吃好點，也說「方便就好」，不過選戰逼近，會吃下不少油膩便當，所以午餐改為清淡一點好，身體的負擔比較不會那麼重。

(中時 )