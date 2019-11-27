美國加州日前爆出蘿蔓生菜遭大腸桿菌污染的事件，為避免問題蔬菜遭國人吃下肚，食藥署明起加強輸入管控措施，只要是美國的蘿蔓生菜，就需檢附主管機關安全證明。若未檢附，則無法進口。醫師提醒，若吃下遭大腸桿菌污染的食物，恐致急性腸胃炎，抵抗力較差的族群甚至可能引起敗血症，呼籲民眾避免生食。

食藥署25日接獲美國疾管署警告，加州因蘿蔓生菜遭污染，導致60幾人出現腹瀉、發燒等感染大腸桿菌的症狀。根據食藥署統計，我國今年1月至9月間，共進口4000公噸蘿蔓生菜，其中8、9成為美國生產的蘿蔓生菜。

食藥署食品組科長廖姿婷表示，為維護國人安全，該署明日起將加強輸入管控措施，只要是美國的蘿蔓生菜，就需檢附主管機關安全證明。若未檢附證明，則暫停輸入查驗申請。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，食物遭大腸桿菌污染，可能與保存不當、運輸過程有關。民眾若吃下，可能引起急性腸胃炎，出現噁心、嘔吐、發燒、肚子痛、腹瀉等症狀。若屬於年紀大的長者、幼兒、重大傷病患者等抵抗力較弱的族群，單純的急性腸胃炎就可能引起敗血症或菌血症，不可不慎。

顏宗海提醒民眾，應避免生食蘿蔓生菜。購買任何食物，都應留意商家的信譽及衛生環境。若出現身體不適，應儘速就醫。食藥署表示，將持續關注美國的情況，若1個月後狀況仍未改善，該署不排除持續對美國的管控措施。

(中時 )