新竹縣政府教育處日前甫公告違規幼兒園名單，縣議員連郁婷27日在臉書上，也指出有家長向她陳情，指孩子就讀的園所，多數教保員不具資格，教育處日前前往稽查，也發現25名教保員中，僅有10人有教保員資格，將依相關法規開罰、要求業者限期改善。

據了解，此間私立幼兒園位於竹北市高鐵區內，核定人數超過200名孩童，收費每月平均23000至26000不等，收托時間10至12小時不等。

連郁婷表示，家長陳情時，發現25名教保員有16位拿不出證明，雖園方事後補資料給教育處，卻僅有10名具有教保員資格。新竹縣教育處幼教科表示，亦有家長向縣府投訴此案，經過稽查、訪視，發現確有此事，已要求業者限期改善，並將依規開出6000元至3萬元不等罰鍰，也將針對個別行為人開罰。

連郁婷在臉書上也斥責，家長每個月付出大筆學費，業者即使隨便找非專業人士帶小孩，被罰的錢也僅是營收的零頭，不排除以更具體行為要求修改相關法規。

此文一出，也獲得不少網友回應，更被轉至臉書粉絲專業「靠北惡質幼兒園」，新竹縣政府教育處會定期公告違規幼兒園所名單，由於日前甫更新至今年10月底的12間園所，連郁婷也期望縣府盡速公開此違規園所名稱。

新竹縣教育處也表示，近年已提醒園所，須在家長可見的公開區域張貼設立許可、工作人員學經歷、證照，以及收費、退費基準等，公開資訊也便利家長選擇適合孩子的環境。

(中時 )