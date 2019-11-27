高以翔驟逝令人不敢置信。(取自高以翔微博)

高以翔赴陸錄製綜藝節目《追我吧》，今（27日）凌晨驚傳昏倒猝死，享年35歲，消息一出令親友、粉絲不敢置信，現在更有目擊者提供高以翔出事前2小時前的直擊照，當時高以翔正在和工作人員聊天，狀態不錯，畫面一曝光，更令粉絲痛罵「浙江衛視節目組錯過了最佳搶救時間，這才是問題」！

高以翔出事前2小時的照片在陸網瘋傳，拍下這張照片的女子受訪時透露，自己是回家時路過後台，剛好看到高以翔就站在那裡跟工作人員聊天，「大概就一米多不到的距離看到他，狀態挺好的，就是11點半，而且休息的時間他也沒有坐在帳棚裡面休息。」

只是高以翔的這張身影照，也再度激怒了大批粉絲，有人痛罵「該咎責的不是底層工作人員，而是浙江衛視的高層，試問一個省級電視台，做過幾個弘揚中華民族文化和精神的節目？資金全部用來高價請明星造勢，一味追求收視率，沒有任何內在精神，全然不顧一個省級電視臺台應有的社會責任和文化導向，我從浙江衛視的節目中只看到四個字：娛樂至死，高以翔事件該敲響警鐘了」、「這什麼比賽？淩晨1：45還在跑步？」、「過度運動，錯過最佳搶救時間」，都認為高以翔之死，浙江衛視難辭其咎。

(中時電子報)