天道盟1名吳姓大哥，日前因傷害案件被帶至萬華警分局做筆錄，吳的姚姓友人前往警局要求探望，警方以不是親屬為由要姚離去，不料姚就此抓狂，大罵：「你三小！」、「小警察吵什麼。」、「下班不要讓我遇到！」最後遭警方當場制伏，並依妨害公務罪送辦。
警方調查，吳姓天道盟大哥日前在萬華區與路人口角，持甩棍與滅火器毆打對方，造成被害人臉部撕裂傷及開放性骨折，事後依傷害案遭警傳喚，前往萬華警分局做筆錄。
姚姓男子後來前往警局，要求探視自己大哥，警方詢問後獲知姚不是該案當事人，也不是吳的親屬，因此拒絕姚進入，結果引發姚的不滿。
姚男前後3次意圖強闖進入，但都遭張姓、李姓員警推開，姚抓狂罵警：「你三小」、「警察辦案件？你可以辦你爸媽」、「小警察吵什麼」…最後還恐嚇員警：「你不是無時無刻都穿制服，總有下班的時候…不要讓我遇到。」最後遭到當場逮捕，全案依妨害公務罪送辦。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。