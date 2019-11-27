姚男被攔阻在派出所外。（民眾提供／陳鴻偉台北傳真）

天道盟1名吳姓大哥，日前因傷害案件被帶至萬華警分局做筆錄，吳的姚姓友人前往警局要求探望，警方以不是親屬為由要姚離去，不料姚就此抓狂，大罵：「你三小！」、「小警察吵什麼。」、「下班不要讓我遇到！」最後遭警方當場制伏，並依妨害公務罪送辦。

警方調查，吳姓天道盟大哥日前在萬華區與路人口角，持甩棍與滅火器毆打對方，造成被害人臉部撕裂傷及開放性骨折，事後依傷害案遭警傳喚，前往萬華警分局做筆錄。

姚姓男子後來前往警局，要求探視自己大哥，警方詢問後獲知姚不是該案當事人，也不是吳的親屬，因此拒絕姚進入，結果引發姚的不滿。

姚男前後3次意圖強闖進入，但都遭張姓、李姓員警推開，姚抓狂罵警：「你三小」、「警察辦案件？你可以辦你爸媽」、「小警察吵什麼」…最後還恐嚇員警：「你不是無時無刻都穿制服，總有下班的時候…不要讓我遇到。」最後遭到當場逮捕，全案依妨害公務罪送辦。

(中時 )