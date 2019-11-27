大湖椪柑陸續上市，今年因雨水少，果實顆粒略小，甜度提升。（巫靜婷攝）

曬傷的橘子賣相差，品質也深受影響。（大湖地區農會提供／巫靜婷苗栗傳真）

秋老虎發威，大湖地區柑橘類曬傷嚴重，果實半邊沒有水分，農民只好忍痛摘除，盼相關單位體察災情，盡速將苗栗縣列入天然災害補助範圍。（大湖地區農會提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣大湖、泰安地區約種植柑橘約370公頃，近逢柑橘盛產期，大湖椪柑已陸續上市，大湖地區農會指出，今年因雨水少，柑橘平均顆粒較往年小，甜度相對提高，秋老虎發威，橘類曬傷嚴重，大湖地區約有25％的柑橘受影響，價格較去年高，目前約落在每台斤40元上下。

大湖、泰安地區栽培椪柑、帝王柑、海梨柑、桶柑、茂谷柑等柑橘品種，品種產季不一，每年11月初至農曆年後，均有不同的柑橘品種可品嘗，今年栽培後期雨水少、天氣炎熱，椪柑平均顆粒較小，甜度上升，農民採「草生栽培」管理，加上農會積極輔導施用合格有機質肥料，整體生產品質不錯。

農會推廣部主任胡智郎表示，再過半個月帝王柑就會採收，但近年逢暖冬，秋老虎發威，天氣太熱柑橘承受不了，紛紛曬傷，橘子表皮遭灼傷，細胞會死亡造成果實半邊乾燥或裡頭只剩下渣，水分消耗殆盡，果農就算留下來，遲早也會落果，外觀不佳就沒有商品價值，只好忍痛摘除。

胡智郎指出，大湖地區逾25％的柑橘類遭曬傷，嚴重影響產量，加上氣候異常，水果平均價格較往年略高，柑橘類去年每斤平均落在30元左右，今年椪柑則落在40元上下。

果農抱怨，苗栗縣柑橘曬傷已達到天然災害補助標準，政府會勘2、3次，卻遲遲不列入公告，反指天氣太熱，農民應該自行做好防曬，明明該做的防曬都有做，有時候天氣熱到不行，果實還是會曬傷，盼相關單位能體恤農民「看天吃飯」的辛苦，給予適當的災損補助。

(中時 )