埔里出美女！榮獲「世界美顏小姐」第4名的高曼容，27日到縣議會拜會縣長林明溱、議長何勝豐，兩人分別致贈南投之光獎座及南投特產；林明溱邀請高曼容為南投縣代言，高曼容立即回應深感榮耀，非常樂意。

林明溱指出，22歲的高曼容，16歲參加美人腿公主選拔，此次代表台灣參加世界美顏小姐選美大會榮獲第4名，在才藝項目得到第1名，為台灣、為南投爭光；希望高曼容繼續努力，明年能在國際選美大賽中更上層樓獲得第1名，南投縣以後有大型活動，也希望由高曼容來言。

高曼容指出，她在赴菲律賓參加今年世界美顏小姐選美大賽之前，先拍了代表台灣的影片，當時地點背景就都選擇家鄉南投縣，得獎的當下聽到「Taiwan」，當場就哭了，一方面因為國際選美賽會台灣能進到前5名的真得極少，再則就是滿心衝動想告訴所有鄉親「南投做到了」！

高曼容表示，她擁有台灣小姐及世界美顏小姐的頭銜，未來有任何公益活動都會優先建議首選南投縣，而且，只要南投縣政府及縣議會有任何需要協助行銷，她都十分樂意配合完成。

(中時 )